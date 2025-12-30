Roma peruviano picchia marocchino sul bus con una cinta

A Roma, un minorenne marocchino è stato aggredito da un uomo peruviano su un autobus. La lite sarebbe scaturita dopo che il giovane aveva accusato l’uomo di aver filmato una ragazza con il cellulare. L’incidente, ancora in fase di accertamento, evidenzia le tensioni legate a episodi di comportamento sospetto sui mezzi pubblici.

