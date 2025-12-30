Roma peruviano picchia marocchino sul bus con una cinta
A Roma, un minorenne marocchino è stato aggredito da un uomo peruviano su un autobus. La lite sarebbe scaturita dopo che il giovane aveva accusato l’uomo di aver filmato una ragazza con il cellulare. L’incidente, ancora in fase di accertamento, evidenzia le tensioni legate a episodi di comportamento sospetto sui mezzi pubblici.
Un minorenne di origini marocchine aveva accusato un uomo di origini peruviane, di aver filmato una ragazza con il cellulare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Paura sul bus: accusato di aver filmato una donna con il cellulare picchia un ragazzino con la cinta
Leggi anche: Sassari: sequestra ragazza, la picchia con una cinta e chiede riscatto alla madre con un video, arrestato
Il nostro Pollo a la brasa! già molto noto in Roma, un classico piatto Peruviano perfetto da condividere con gli amici, questo piatto iconico è una vera delizia per il palato. Croccante fuori, succoso dentro, il nostro Pollo a la brasa è accompagnato da pata - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.