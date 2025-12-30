Roma mercato di svolta | prima l’attacco poi la difesa

Roma si prepara a un mercato invernale di svolta, con l’obiettivo di apportare modifiche significative alla rosa. La strategia della società è quella di interventi mirati, che possano rafforzare la squadra in modo sostanziale, piuttosto che semplici aggiustamenti di routine. La priorità è rinforzare le aree più deboli, per affrontare con maggiore solidità la seconda parte della stagione.

La Roma ha imboccato una linea chiara in vista di gennaio: il mercato non sarà di semplice manutenzione, ma di interventi mirati e potenzialmente profondi. Gian Piero Gasperini ha fatto sapere di aspettarsi rinforzi in ogni reparto, ma la tabella di marcia prevede una priorità netta. Prima l’attacco, poi – solo in un secondo momento – il resto dell’organico. L’urgenza offensiva nasce da una valutazione tanto semplice quanto brutale: per restare agganciati alla zona Champions servono più soluzioni davanti. Ed è da qui che la dirigenza, guidata da Frederic Massara, ha iniziato a muoversi, lasciando sullo sfondo le altre operazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

