Il 2026 a Roma inizia con l’Atalanta, che affronterà la partita al Gewiss Stadium con l’arbitro Fabbri. Dopo il successo di fine 2025 della Roma contro il Genoa, la squadra si prepara a proseguire il campionato, mantenendo l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica. La stagione si apre con attenzione e determinazione, in un contesto di equilibrio e rispetto tra le squadre coinvolte.

È ormai andato in archivio il 2025 della Roma, che ha chiuso in bellezza con una vittoria per 3-1 sul Genoa, che ha riportato i giallorossi al quarto posto in classifica. All’orizzonte c’è però già una nuova complicata sfida per la formazione di Gasperini, che aprirà il 2026 al Gewiss Stadium, affrontando l’Atalanta. Per il tecnico di Grugliasco si tratterà di una sfida al proprio recente passato, dove ha scritto pagine importanti della storia del club nerazzurro. La designazione arbitrale completa. La Lega Serie A ha ufficializzato i direttori di gara in vista della diciottesima giornata di campionato, con Fabbri che è stato scelto per Atalanta-Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il 2026 si apre con l’Atalanta: al Gewiss arbitra Fabbri

