Roma Genoa vittoria in controllo ma ansia Soulé | argentino sostituito nella ripresa

Durante la partita tra Roma e Genoa, Mathías Soulé ha avuto un ruolo importante, ma è stato sostituito al 56’ a causa di un problema fisico. La sua uscita ha suscitato preoccupazione tra tifosi e staff, mentre la partita si è conclusa con una vittoria per i giallorossi. Restano da monitorare le condizioni dell’argentino e l’impatto di questa assenza sulla squadra nelle prossime gare.

Inter News 24 Roma Genoa, fiato sospeso per le condizioni di Mathías Soulé, costretto a lasciare il campo al 56’ per un problema fisico. La Roma porta a casa tre punti pesanti contro il Genoa, chiudendo la gara con il punteggio di 3-1 dopo una gestione attenta del secondo tempo. Una partita indirizzata già nella prima frazione, ma che nella ripresa ha regalato un momento di apprensione allo staff giallorosso e ai tifosi presenti all’Olimpico. L’infortunio di Soulé rovina una serata quasi perfetta. Al 56’ della ripresa arriva l’episodio che cambia il clima del match. Mathías Soulé, esterno offensivo classe 2003 autore di una prestazione brillante, si accascia improvvisamente a terra dopo un allungo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Genoa, vittoria in controllo ma ansia Soulé: argentino sostituito nella ripresa Leggi anche: Roma, l’IA premia Soulé: il valore dell’argentino tra sette anni Leggi anche: Roma Inter, Chivu prepara i nerazzurri alla minaccia Soulé! Questa l’idea tattica per fermare l’argentino Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Probabili Formazioni Roma vs Genoa: Dybala vs De Rossi, Sorpresa all’Olimpico! Infortuni Last Minute, Quote da Paura e Dove Vederla Gratis; Gol di Hien al 94°, l'Atalanta beffa il Genoa a Marassi; Atalanta, gol di Hien al 94' e vittoria a Genova. Roma-Genoa 3-1, gol e highlights: la decidono Soulé, Koné e Ferguson - Il Genoa difende malissimo in area di rigore, altra conclusione di Koné, la palla finisce sul palo, poi il centrocampista della Roma interviene quando già Sommariva aveva fatto suo il pallone, lo ... sport.sky.it

Quando si gioca Roma - Genoa? - Genoa: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

De Rossi ne prende tre, la Roma batte il Genoa e torna quarta scavalcando la Juve - I giallorossi riscattano la sconfitta rimediata contro i bianconeri e tornano alla vittoria. tuttosport.com

Roma-Genoa, Massara: "Zirkzee o Raspadori Non ci sono solo loro..." #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Roma #RomaGenoa #SkySerieA x.com

Serie A, Roma-Genoa 3-0 dopo 45’: gol di Soulé, Koné e Ferguson Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sint - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.