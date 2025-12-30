Roma Genoa parla Gasperini | Dybala? Se non ha infortuni gioca sempre Konè a margini di progresso

Dopo la partita tra Roma e Genoa, l’allenatore Gasperini ha commentato le prestazioni dei suoi giocatori. Ha sottolineato che Dybala, quando in forma, è sempre presente in campo, mentre Konè ha margini di miglioramento. Le dichiarazioni seguono il match di Serie A disputato all’Olimpico, in cui entrambe le squadre cercavano punti importanti per la classifica.

Roma Genoa, le parole del tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini nel post partita: ecco le sue dichiarazioni La Roma di Gian Piero Gasperini ha affrontato il Genoa all’Olimpico nella diciassettesima giornata di Serie A, in una sfida in cui entrambe le squadre avevano bisogno dei tre punti per non perdere terreno in classifica. La . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma Genoa, parla Gasperini: «Dybala? Se non ha infortuni gioca sempre. Konè a margini di progresso» Leggi anche: Roma-Genoa 3-1, Gasperini: “Spiace un po’ per la ripresa, Dybala se sta bene gioca a prescindere” Leggi anche: Roma, Gasperini ha il dubbio Baldanzi-Dybala, quindi giocherà Dybala (ovviamente). Koné ha recuperato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Genoa; Gasperini: 'Dovbyk non convocato. Sul mercato...'; Gasperini: Si parla troppo di mercato. Ferguson? Non era un discorso contro di lui; Gasp: Da 9 preferisco Dybala. Ferguson mi faccia vedere che ha fame se rivuole il posto. Roma-Genoa 3-1, gol e highlights: la decidono Soulé, Koné e Ferguson - Il Genoa difende malissimo in area di rigore, altra conclusione di Koné, la palla finisce sul palo, poi il centrocampista della Roma interviene quando già Sommariva aveva fatto suo il pallone, lo ... sport.sky.it

Dominio Roma, 3-1 al Genoa: Gasperini supera la Juve ed è 4°, ritorno amaro per De Rossi all’Olimpico - Gasperini supera la Juventus ed è 4° in classifica, ritorno amaro per De Rossi all’Olimpico. fanpage.it

Le parole di Gasperini dopo Roma-Genoa - A fine partita mister Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. asroma.com

SERIE A I La Roma batte il Genoa 3-1 CRONACA e FOTO nel match che chiude la 17esima giornata. In gol per i giallorossi Soulè al 14', Kone al 29' e Ferguson al 31'. Per i liguri Ekhator all'87' #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/12/29/seri - facebook.com facebook

La #Roma risponde alle avversarie e si riprende il quarto posto: #Genoa battuto 3-1 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.