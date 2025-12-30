Roma Genoa ecco le valutazioni intorno all’arbitro Di Bello dopo il match di ieri sera

Dopo la partita tra Roma e Genoa, conclusa con la vittoria dei giallorossi per 3-1, si sono diffuse diverse opinioni sull’arbitraggio di Di Bello. Analizziamo le principali valutazioni e i principali interventi dell’arbitro durante il match, considerando le decisioni chiave e il loro impatto sul risultato finale. Ecco un quadro obiettivo e dettagliato sulle valutazioni relative all’arbitraggio nel contesto della giornata 17 di Serie A.

Roma Genoa, ecco le valutazioni intorno all’arbitraggio dopo quello che è stato il match di Serie A Come viene valutato l’arbitraggio del match che ha chiuso ieri sera la giornata numero 17? La Roma si impone per 3-1 sul Genoa all’Olimpico, grazie a un primo tempo dominante chiuso dalle reti di Soulé, Koné e Ferguson, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma Genoa, ecco le valutazioni intorno all’arbitro Di Bello dopo il match di ieri sera Leggi anche: Arbitro Torino Milan, il giudizio nei confronti dell’arbitro Chiffi dopo ieri sera Leggi anche: Allegri ed il botta e risposta in diretta dopo il match di ieri sera: le risposte alle pressioni sugli arbitri Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dovbyk, tra convocazione e mercato: idea scambio in Turchia; De Rossi: Ho rabbia e fastidio per la nostra passività; Juventus, pista Livakovic: casting portieri aperto per gennaio; Calciomercato oggi: Juve su Diomande, la Roma ha il sì di Zirkzee. Milan, offerta top a Maignan. Roma Genoa, ecco le valutazioni intorno all’arbitraggio dopo quello che è stato il match di Serie A - Roma Genoa, ecco le valutazioni intorno all’arbitraggio dopo quello che è stato il match di Serie A Come viene valutato l’arbitraggio del match che ha chiuso ieri sera la giornata numero 17? calcionews24.com

VOTI fantacalcio Roma-Genoa: è Ferguson il migliore! Kone come Soulé, disastro Malinovskyi - Voti fantacalcio Roma Genoa 17^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? fantamaster.it

La Roma cala il tris contro il Genoa, Gasperini torna quarto in classifica: quante emozioni per il ritorno di De Rossi all'Olimpico! - Esposto questo striscione: "Del romanismo rimarrai sempre vanto, bentornato a casa Daniele". msn.com

La Roma dilaga contro il Genoa Dopo un inizio equilibrato, la squadra di Gasperini segna 3 gol in 15 minuti e affonda la squadra di De Rossi Soulé, Koné e Ferguson mettono la firma sul tabellino. Annullato anche un quarto gol per un fallo su Sommariva - facebook.com facebook

Le pagelle di Roma-Genoa 3-1 #SkySport #SkySerieA #SerieA #RomaGenoa x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.