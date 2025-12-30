Roma-Genoa De Rossi mastica amaro | Sono incaato! L’arbitro? La solita supercazzola
Dopo la sconfitta contro la Roma, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha espresso frustrazione per le decisioni arbitrali, definendole
Le parole del tecnico rossoblù dopo la sconfitta in casa della Roma con una prestazione non troppo positiva Una partita speciale per Daniele De Rossi, che stasera è tornato all’Olimpico sulla panchina del Genoa, da avversario, ma non è riuscito a impensierire troppo la ‘sua’ Roma. I rossoblù perdono 3-1 e restano impantanati nella zona bollente della classifica dopo un turno non favorevole da quel punto di vista. Daniele De Rossi (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole dello stesso De Rossi in conferenza stampa: I primi 10 minuti siete partiti bene, poi dopo il gol il Genoa si è sciolto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Dominio Roma, 3-1 al Genoa: Gasperini supera la Juve ed è 4°, ritorno amaro per De Rossi all’Olimpico
Leggi anche: Sarri mastica amaro su Inter-Lazio: “Si sarebbe inca**to anche Padre Pio, gli arbitri vanno noleggiati”
L'omaggio dell'Olimpico a Daniele De Rossi; De Rossi e la prima volta contro la Roma: Lavoro per farla perdere, una cosa contronatura; Roma-Genoa, De Rossi all'Olimpico: cosa c'è dietro il ritorno di DDR; L'accoglienza per De Rossi in Roma-Genoa: cosa hanno preparato l'Olimpico e la curva Sud.
La Roma cala il tris contro il Genoa, Gasperini torna quarto in classifica: quante emozioni per il ritorno di De Rossi all'Olimpico! - Esposto questo striscione: "Del romanismo rimarrai sempre vanto, bentornato a casa Daniele". corrieredellosport.it
Roma-Genoa, De Rossi: “Riassaporate vecchie atmosfere”. Gasperini puntualizza su Dybala - 1 a favore dei giallorossi sui rossoblù guidati dal grande ex. msn.com
De Rossi ne prende tre, la Roma batte il Genoa e torna quarta scavalcando la Juve - I giallorossi riscattano la sconfitta rimediata contro i bianconeri e tornano alla vittoria. tuttosport.com
SERIE A I La Roma batte il Genoa 3-1 CRONACA e FOTO nel match che chiude la 17esima giornata. In gol per i giallorossi Soulè al 14', Kone al 29' e Ferguson al 31'. Per i liguri Ekhator all'87' #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/12/29/seri - facebook.com facebook
La #Roma risponde alle avversarie e si riprende il quarto posto: #Genoa battuto 3-1 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.