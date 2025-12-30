Roma-Genoa 3-1 cosa resta a Gasperini | un Ferguson ritrovato e Dybala brilla di nuovo

La partita tra Roma e Genoa si è conclusa con un risultato di 3-1 a favore dei giallorossi. Una vittoria che evidenzia il ritorno in forma di alcuni giocatori chiave, come Dybala, e un Genoa che cerca ancora la propria stabilità. Per Gasperini, l’incontro rappresenta un momento di riflessione, mentre la Roma dimostra un progresso costante nel suo percorso stagionale.

La Roma vince e convince contro il Genoa per 3-1, lasciando nel cuore di De Rossi una sensazione contrastante. Da una parte la gioia nel vedere la sua squadra del cuore trionfare dall'altra, invece, la rabbia per essere uscito sconfitto dal match. Negli occhi del tecnico romano e romanista, infatti, rimangono i tre gol presi ne primo tempo, frutto di un approccio completamente sbagliato dei suoi calciatori. Al contrario la Roma può essere contenta della prima parte di gara, ma sicuramente meno della seconda. I gol di Soulé, Koné e Ferguson hanno indirizzato la partita in una direzione ben precisa, ma il gol subito nel finale attesta che ancora qualcosina da migliorare in termini di mentalità c'è.

