Roma emergenza difesa e nuove certezze | Ziolkowski cresce

In assenza di Evan Ndicka, impegnato in Coppa d’Africa, la Roma si trova a dover adattare il proprio reparto difensivo. La sfida di questa fase richiede maggiore attenzione e strategie efficaci per mantenere solidità e sicurezza. La crescita di Ziolkowski rappresenta un elemento di novità e possibilità, offrendo nuove certezze nella gestione della linea difensiva in questa situazione di emergenza.

L'assenza di Evan Ndicka, impegnato in Coppa d'Africa, ha costretto la Roma a rivedere in corsa l'assetto difensivo. Gian Piero Gasperini ha dovuto adattare uomini e gerarchie, trasformando una necessità in un'occasione per valutare nuove soluzioni. Contro la Juventus, complici anche altre assenze, la linea a tre era stata composta da Mancini, Ziolkowski e Rensch. Una soluzione d'emergenza, ma non priva di indicazioni interessanti. Nella successiva sfida con il Genoa, il recupero di Mario Hermoso ha restituito equilibrio, con Mancini e Jan Ziolkowski a completare il reparto. Una crescita costruita con pazienza.

