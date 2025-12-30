Roma El Aynaoui ancora lontano | il Marocco vola agli ottavi

Neil El Aynaoui continua il suo impegno con la nazionale marocchina, prolungando l’assenza dalla Roma. Dopo la qualificazione del Marocco agli ottavi di finale della Coppa d’Africa, il ritorno del giocatore a Trigoria è ancora rinviato. La partecipazione internazionale di El Aynaoui coinvolge ancora il suo club, mantenendo alta l’attenzione sulla sua situazione e sui prossimi impegni con la squadra di José Mourinho.

Il ritorno a Trigoria dovrà aspettare ancora. Neil El Aynaoui continua il suo percorso con la Nazionale e prolunga l'assenza dalla Roma, dopo la qualificazione del Marocco agli ottavi di finale della Coppa d'Africa. La selezione guidata da Walid Regragui ha superato con un netto 0-3 lo Zambia, chiudendo il girone A al primo posto. El Aynaoui è partito titolare e ha disputato l'intero incontro, confermandosi una presenza stabile nello scacchiere marocchino. Una vittoria senza discussioni. Il risultato non ha lasciato spazio a interpretazioni. Il Marocco ha imposto ritmo e qualità, sbloccando la gara con Brahim Díaz e chiudendola grazie alla doppietta di Ayoub El Kaabi.

Regragui (ct Marocco): "Delusi dalla Roma, abbiamo avuto problemi per El Aynaoui" - Parla l'allenatore della nazionale marocchina a poche ore dalla sfida con le Comore: "Abbiamo fatto appello alla FIFA per difendere i nostri diritti" ... ilromanista.eu

Roma, El Aynaoui colpito da Gasperini: "È molto esigente, ma ha le idee chiare" - "Gasperini esperienza enorme, è molto preciso" A colpire particolarmente El Aynaoui, oltre alla preparazione, è stata la meticolosità dell'allenatore della Roma: "Gasperini è davvero molto esigente, ... corrieredellosport.it

Marocco, El Aynaoui MVP nel pareggio contro il Mali: Una partita dura 90 minuti, ci servirà da lezione: #ASR #ASRoma #Roma #Marocco #ElAynaoui - facebook.com facebook

El Aynaoui e le parole da leader in Coppa d'Africa: la #Roma scopre un lato inedito x.com

