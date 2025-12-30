A Roma, il reparto pediatrico del Bambino Gesù ha vissuto un momento di calore e speranza con l’arrivo di un dono speciale. Il Natale di quest’anno ha portato gioia al piccolo Pietro, paziente di 8 anni, contribuendo a rendere più sereno il suo percorso di cura. Questo gesto testimonia l’attenzione e l’impegno dell’ospedale nel garantire un ambiente di supporto e conforto ai giovani pazienti.

È stato un Natale di gioia per il piccolo Pietro, paziente di 8 anni dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Lo scorso 20 dicembre, dopo un anno e mezzo di attesa, il bambino ha ricevuto un trapianto di cuore. Si è risvegliato il 24 dicembre dopo l’intervento, che è andato bene, e ha potuto trascorrere il Natale con la famiglia, presso il reparto di Anestesia e rianimazione cardiochirurgica. In questo video, girato il 19 dicembre, tutta la gioia di Pietro alla notizia dell’arrivo del nuovo cuore. La sua condizione, spiegano i sanitari, era particolarmente complessa. A causa della sua patologia e dei precedenti interventi, il bambino aveva infatti sviluppato una sensibilizzazione continua del sistema immunitario che rendeva impossibile il trapianto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma: "È arrivato il cuore", la gioia del piccolo paziente del Bambino Gesù

