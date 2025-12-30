Roma Dovbyk verso l’addio | Gasperini ha già voltato pagina

Roma si prepara a una possibile partenza di Artem Dovbyk, il suo primo anno in giallorosso si è concluso con 17 gol, ma non ha eliminato del tutto le incertezze sulla sua continuità. Intanto, Gasperini ha già preso una direzione diversa, suggerendo un nuovo scenario per il futuro del giocatore. La situazione rimane da seguire con attenzione, mentre le valutazioni sul valore e le prospettive di Dovbyk continuano a essere al centro del dibattito.

I numeri raccontano una storia solo in parte. Artem Dovbyk ha chiuso la sua prima stagione in giallorosso con 17 gol, ma senza mai riuscire a dissipare del tutto le perplessità. Prestazioni alternate, momenti di opacità, una sensazione diffusa di incompiutezza che ha accompagnato il suo percorso fin dall'inizio. Con l'arrivo di Gian Piero Gasperini, il copione non è cambiato. Anzi, si è irrigidito. Il feeling tra l'attaccante e l'allenatore non è mai sbocciato. Gasperini ha provato a lavorare sul classe '97, a inserirlo in un sistema che chiede partecipazione, letture e intensità costante. Qualche segnale isolato, nulla di strutturale.

