Roma cerca di ricucire con Bruxelles sul golden power | nelle operazioni finanziarie scatterà solo dopo il parere Ue

Roma e Bruxelles si confrontano sulla normativa del golden power, con un’attenzione particolare alle operazioni finanziarie. Il governo italiano ha deciso di posticipare l’applicazione delle restrizioni, che scatteranno solo dopo aver consultato l’Unione Europea. Questa scelta mira a trovare un equilibrio tra tutela degli interessi nazionali e rispetto delle procedure comunitarie, riducendo così le tensioni e favorendo un dialogo più fluido tra le istituzioni italiane e europee.

Il governo riduce il braccio di ferro con l’Europa sul golden power a una questione di successione temporale. E prova a fermare la procedura d’infrazione, che Bruxelles ha aperto a fine novembre nei confronti di Roma, con un emendamento al decreto Transizione 5.0 all’esame del Senato. Nel testo si stabilisce, appunto, che l’ attivazione dei poteri speciali di veto dello Stato sulle compravendite di imprese o rami d’impresa nel settore finanziario, comprese banche e assicurazioni, può avvenire solo dopo il rilascio del parere delle Autorità europee competenti in materia, come l’ Antitrust e la Bce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma cerca di ricucire con Bruxelles sul golden power: nelle operazioni finanziarie scatterà solo dopo il parere Ue Leggi anche: L’Ue accusa il Golden power di Roma mentre Macron nazionalizza Arcelor Leggi anche: Scontro Ue-Italia sul Golden power Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Buongiorno! Alfy è a Roma e cerca casa... Ha un problema congenito ad una zampa ma questo non gli impedisce di correre e godersi la vita. È molto timido ma affettuoso e soprattutto molto goloso! Chiamate e vi racconterò di lui. Per info, supporto e ad - facebook.com facebook La #Roma cerca il centravanti: Yuri Alberto ora è un’occasione x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.