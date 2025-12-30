Roma blindato il futuro | rinnovo fino al 2027 per Cristian Cama
La Roma ha annunciato il rinnovo del contratto di Cristian Cama, giovane talento del settore giovanile, fino al 2027. La decisione testimonia l’impegno del club nel valorizzare i propri talenti e nel costruire un progetto a lungo termine. Il prolungamento include anche un’opzione a favore della società per un’ulteriore stagione, rafforzando la fiducia nel futuro del giocatore e nella crescita delle giovani promesse giallorosse.
La Roma continua a investire sul proprio vivaio e lo fa con una scelta che guarda lontano. Cristian Cama, uno dei profili più luminosi emersi dal settore giovanile giallorosso, ha rinnovato il contratto fino al 2027, con un’opzione a favore del club per un’ulteriore stagione. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale della Roma, che certifica la volontà di puntare con decisione sul terzino sinistro classe 2007. Arrivato a Trigoria nel 2019, Cama ha costruito passo dopo passo un percorso solido e continuo. La crescita è stata scandita dai risultati: il primo grande sigillo è arrivato con la vittoria del campionato Under 16 nella stagione 2022-23, seguita l’anno successivo dal titolo italiano Under 17. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
