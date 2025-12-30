Roma attesa a Bergamo | Atalanta al lavoro verso il 3 gennaio
Il 3 gennaio, la Roma torna in campo per affrontare l’Atalanta a Bergamo, una sfida importante in vista della seconda parte della stagione. La partita, in programma alla New Balance Arena, rappresenta un’occasione per i giallorossi di consolidare la posizione in classifica e riprendere il ritmo dopo la pausa natalizia. Un incontro che, oltre ai punti in palio, ha anche un valore simbolico per entrambe le squadre.
Il primo impegno del nuovo anno per la Roma passa da Bergamo. Il 3 gennaio i giallorossi saranno ospiti dell’ Atalanta alla New Balance Arena, in una partita che pesa per classifica e significato simbolico. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta contro l’ Inter e hanno ripreso subito gli allenamenti a Zingonia, sotto la guida di Raffaele Palladino. Zappacosta rassicura, Bellanova aspetta. Dalle prime sedute sono arrivate indicazioni contrastanti. Davide Zappacosta, uscito acciaccato dall’ultima gara, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso lesioni. Per lui lavoro differenziato, ma nessun allarme: la sensazione è che sarà regolarmente a disposizione contro la Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
