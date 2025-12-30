Rocchi | Se qualcuno non crede a buona fede arbitri domani lascio

Rocchi afferma che, in caso di dubbi sulla buona fede degli arbitri, è disposto a lasciare immediatamente. La sua posizione è chiara e diretta: la fiducia nel rispetto reciproco e nella correttezza delle decisioni è fondamentale. Un messaggio che sottolinea l’importanza della trasparenza e della credibilità nel mondo del calcio, invitando tutti a mantenere un clima di rispetto e di fiducia reciproca.

"L'ho sempre detto a tutti senza problemi e lo ribadisco. Se qualcuno non crede nella nostra buona fede, io domani mattina lascio, senza mezze misure. Che si debba mettere in dubbio la nostra buona fede, beh, su questo argomento non entro. Vengo qui e faccio sentire gli audio e i ragazzi si mettono a disposizione. È non è piacevole far sentire gli audio quando si è commesso un errore. Se qualcuno pensa che noi non siamo onesti intellettualmente. il nostro obiettivo è far meno errori possibili. Poi li commentiamo e sbagliamo. E se foste con me qualche weekend vedreste quanto mi incazzo". Lo ha detto Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, ad Open Var su Dazn.

Rocchi a Open Var: "Se qualcuno non crede alla nostra buona fede, lascio domani mattina. Dovreste vedere quanto mi incazzo" - "L'ho sempre detto a tutti senza problemi e lo ribadisco: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio. calciomercato.com

Rocchi 'se qualcuno non crede a buona fede degli arbitri, io lascio domani' - "L'ho sempre detto a tutti senza problemi e lo ribadisco: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio". ansa.it

Ma il problema, Maurizio, è continuare ad ascoltare quel che Rocchi & company dicono a Open VAR e credere che sia il Verbo: gli arbitri in questi ultimi anni hanno detto tutto e il contrario di tutto, bianco o nero a seconda di quel che gli conveniva in quel mom x.com

Lazio-gol di Davis, Colombo aveva visto tutto: la decisione di Rocchi Continua qui https://ift.tt/lAWD7zC #lazio #laziopress - facebook.com facebook

