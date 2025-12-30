Rocchi pone la fiducia sugli arbitri | Pronto a dimettermi se non si crede alla buona fede

Gianluca Rocchi, noto arbitro italiano, ha dichiarato di essere disposto a dimettersi se si dovesse mettere in dubbio la buona fede degli arbitri. Con questa affermazione, Rocchi sottolinea l’importanza della fiducia nel ruolo arbitrale e si impegna a mantenere un principio di integrità, evidenziando la sua volontà di abbandonare l’incarico in caso di credibilità compromessa.

“Se non si crede alla buona fede degli arbitri sono pronto a lasciare domattina”. Gianluca Rocchi chiude il 2025 arbitrale alzando una barriera di principio dopo le ultime polemiche sugli arbitri. A Open Var, su Dazn, il designatore risponde alla nota ufficiale della Lazio per il gol convalidato all’Udinese “per decaduta immediatezza”. “Sono due tocchi di mano. Nel primo va solo valutata la qualità del tocco a centrocampo e non è punibile. Poi va considerato anche il tocco di Davis: immediatezza è qualcosa di immediato, colpo di mano, controllo e tiro; questa è. Non hai un numero di secondi preciso ma questa situazione di Davis non è immediatezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

