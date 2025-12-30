Il designatore Gianluca Rocchi ha commentato le recenti polemiche riguardanti le decisioni arbitrali, affrontando senza esitazioni le critiche e le tensioni emerse nel mondo del calcio. Le sue dichiarazioni, pubblicate dalla redazione di Inter News 24, offrono uno sguardo diretto e sobrio sulla situazione, evidenziando il suo punto di vista e le possibili conseguenze future.

Inter News 24 Il designatore Gianluca Rocchi ha parlato delle polemiche arbitrali senza peli sulla lingua. Vediamo che cosa ha detto. Nell’ultima puntata di OpenVAR, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale e garante della trasparenza della categoria, ha risposto con fermezza alle critiche. Più che i giudizi tecnici, Rocchi ha stigmatizzato chi mette in dubbio l’integrità dei direttori di gara. LE ULTIME NOTIZIE SULL’INTER Vediamo insieme le sue dichiarazioni sul tema che hanno fatto non poco rumore. LE PAROLE DI ROCCHI – «Dico una cosa molto senza problemi: se qualcuno non crede nella nostra buona fede, io domani mattina lascio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rocchi furioso: «Se succede questo domani mattina lascio»

