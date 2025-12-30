Rocchi duro a Open VAR | Se qualcuno non crede alla nostra buona fede io domattina lascio…

Rocchi Duro, responsabile VAR, ha commentato gli episodi controversi dell’ultimo turno di Serie A 2025/26. In un’intervista a Open VAR, ha sottolineato l’impegno della tecnologia e della sua squadra nel garantire decisioni corrette, invitando a fidarsi della buona fede e del lavoro svolto. Le sue parole riflettono l’importanza di mantenere trasparenza e affidabilità nel calcio di oggi.

Rocchi a Open VAR ha analizzato attraverso queste parole gli episodi da moviola dubbi nell’ultimo turno di Serie A 202526. Nell’ultima puntata di Open Var su Dazn, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, ha posato la lente d’ingrandimento sugli episodi da moviola avvenuti durante la 17ª giornata di campionato, che ha visto la Juve superare 2-0 il Pisa. RIGORE MILAN-HELLAS VERONA – «Per noi è un rigore chiaro, al 100%. Molto bravo l’arbitro, tant’è che esce anche domenica, perché ha fatto un’ottima prestazione Fabbri. Questo è il rigore che, dato in campo, manda un grande messaggio: si può dare anche al VAR, ma a noi interessa che siano date in campo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rocchi duro a Open VAR: «Se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domattina lascio…» Leggi anche: Rocchi a Open VAR: “Se non si crede nella buona fede, domani mattina lascio” Leggi anche: Rocchi: “Se qualcuno non crede a buona fede arbitri, domani lascio” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Simonelli durissimo contro la Lazio: Risponderemo alla lettera. Rispetto per gli arbitri anche perché...; Lega Serie A, Simonelli risponde alla Lazio: Se pensano a complotti, che denuncino. Pagina 3 | Open Var infuocato, rabbia Rocchi: Me ne vado subito se si discute la buona fede - Al centro dell'attenzione il gol convalidato a Davis: "Questo avverbio ci crea problemi, girata clip all'IFAB". tuttosport.com

Open Var infuocato, rabbia Rocchi: Me ne vado subito se si discute la buona fede - Al centro dell'attenzione il gol convalidato a Davis: "Questo avverbio ci crea problemi, girata clip all'IFAB". tuttosport.com

Gianluca Rocchi a Open VAR perde la calma: “Dovresti vedere come m’incazzo”. Con chi ce l’ha - Rocchi si sfoga a Open VAR dopo l'analisi degli episodi da moviola e le polemiche su Udinese- fanpage.it

Lucarelli, bandiera del Parma, e l’aneddoto duro con Antonio Cassano ai tempi del Parma Pareri #Lucarelli #Cassano #CalcioinPillole - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.