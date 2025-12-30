Rocchi a Open VAR | Se non si crede nella buona fede domani mattina lascio

L’ultima giornata di Serie A del 2025 ha riacceso le polemiche riguardanti l’arbitraggio, in particolare le decisioni legate al VAR. Le contestazioni si sono concentrate su alcune chiamate che hanno diviso opinioni e alimentato il dibattito sul ruolo della tecnologia in campo. Rocchi a Open VAR ha espresso la sua posizione, sottolineando l’importanza della buona fede e della fiducia nel sistema.

L’ultimo turno di Serie A del 2025 ha nuovamente generato polemiche sotto il punto di vista arbitrale, con alcuni episodi molto discussi. Uno di questi riguarda anche la sfida tra Roma e Genoa, con le proteste dei rossoblù per un possibile mancato calcio di rigore sul finire del primo tempo, che ha scatenato anche la rabbia di De Rossi per la spiegazione fornitagli dall’arbitro Di Bello. Proprio delle decisioni dei vari direttori di gara si è espresso il designatore Gianluca Rocchi, che si è duramente espresso ad Open VAR. Le parole di Rocchi. Proprio Rocchi ha voluto sottolineare con forza come non si debba mettere in discussione l’operato morale degli arbitri: “ Io ho detto sempre una cosa, la ridico davanti a tutti senza problemi: se qualcuno non crede nella nostra buona fede, io domani mattina lascio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

