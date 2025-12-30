Rocchi a Open Var | Immediatamente ad oggi ci mette in difficoltà serve chiarezza sulla regola Manderò la clip all’Ifab Se si dubita della buona fede lascio

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha commentato l’episodio del gol di Davis tra Udinese e Lazio, evidenziando le difficoltà legate alla terminologia e alle regole attuali. Durante la trasmissione Open Var su DAZN, Rocchi ha sottolineato la necessità di chiarimenti sulla definizione di “immediatamente” e ha annunciato l’intenzione di inviare la clip all’Ifab per approfondimenti.

Rocchi a Open Var ha analizzato l’episodio tanto discusso sulla rete di Davis in Udinese Lazio. Queste le parole del designatore Nel corso dell’ultima puntata di Open Var su DAZN, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, ha analizzato l’episodio che ha acceso la discussione: l’azione del gol di Davis in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rocchi a Open Var: «“Immediatamente” ad oggi ci mette in difficoltà, serve chiarezza sulla regola. Manderò la clip all’Ifab. Se si dubita della buona fede, lascio» Leggi anche: Rocchi: “Se qualcuno non crede a buona fede arbitri, domani lascio” Leggi anche: Moviola Serie A, grave errore VAR. Ora l’Ifab deve cambiare la Regola 12 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. OPEN VAR - AIA, Rocchi: Udinese-Lazio? Il gol di Davis per me è buono, va chiarita la norma sull'immediatezza. Rocchi a Open Var: “Se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio. Sul Lecce…” - Gianluca Rocchi ha parlato nel corso di Open Var tornando sugli episodi più discussi della 17ª giornata di Serie A: "Il problema vero è che, quando le cose non sono ... tuttojuve.com

Gianluca Rocchi a Open VAR perde la calma: “Dovresti vedere come m’incazzo”. Con chi ce l’ha - Rocchi si sfoga a Open VAR dopo l'analisi degli episodi da moviola e le polemiche su Udinese- fanpage.it

Lazio, Rocchi a Open Var: “Se qualcuno non crede nella nostra fede, lascio domani” - Le parole del designatore arbitrale, intervenuto nel corso di Open Var per spiegare l'episodio arbitrale che ha condizionato Udinese- msn.com

Rocchi si prende un rischio con le designazioni: torna la coppia che stese l’Inter a Napoli. Intanto a Open Var si fa chiarezza su due regole fondamentali Via Maurizio Russo - facebook.com facebook

Ma il problema, Maurizio, è continuare ad ascoltare quel che Rocchi & company dicono a Open VAR e credere che sia il Verbo: gli arbitri in questi ultimi anni hanno detto tutto e il contrario di tutto, bianco o nero a seconda di quel che gli conveniva in quel mom x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.