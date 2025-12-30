Rocca ’incendiata’ e tanta musica | Il nostro Capodanno sarà diverso

A pochi giorni dall’arrivo del 2025, Cento si prepara a vivere un Capodanno diverso, tra atmosfere suggestive e musica. La serata promette un momento di condivisione e festa, segnando un passaggio importante per la comunità locale. Un’occasione speciale per salutare l’anno appena trascorso e accogliere con speranza quello nuovo, in un’atmosfera sobria e conviviale.

Si è a un soffio dal salutare il 2025 e l’aria di fine anno vibra di attesa, con Cento pronta a vivere una notte storica. Questo capodanno segna infatti una svolta per la città, che per la prima volta festeggerà, grazie a un evento affidato nell’organizzazione a Manservisi Eventi per un appuntamento destinato a stupire. Si chiama ‘New Years’s Eve Party’ e sarà in Piazza della Rocca, completamente gratuito per salutare il 2025 e il 2026 in allegria e divertimento. "Abbiamo l’onore di tenere a battesimo questa edizione del capodanno a Cento, ci piacciono le sfide e faremo partire questo anno zero, richiesto del sindaco del Comune di Cento – dice Riccardo Manservisi - questa perla è il punto massimo del ‘Meraviglioso Natale’ di Cento 2025- 2026 ed è da settembre che insieme a tutto lo staff della Manservisi Eventi ci lavoriamo perché vogliamo proporre qualcosa di un po’ diverso alternativo, consapevoli di inserirci in un calendario dove c’è concorrenza folta perché ogni città propone tantissime alternative". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

