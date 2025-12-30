Robur ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Palazzi, il giovane portiere già in prima squadra. Con un contratto biennale, il talento, che ha già esordito contro il San Donato Tavarnelle a meno di sedici anni, rappresenta una risorsa importante per il futuro del club. La scelta di blindare il giocatore testimonia la fiducia nel suo potenziale e nell’importanza di un percorso di crescita all’interno della rosa.

In prima squadra ha già esordito, per la verità. Contro il San Donato Tavarnelle, in un momento delicato, a neanche sedici anni. Le candeline, infatti, le ha spente domenica e, l’indomani, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Un contratto con cui si è legato alla squadra della sua città per due anni. Classe 2009, nato e cresciuto a Siena, Palazzi è parte integrante della rosa della Juniores nazionale guidata da mister Voria, ma, complice l’infortunio di Michielan e il difficile periodo attraversato da Di Vincenzo, si è trovato a bruciare le tappe e finire alla velocità della luce ‘nel giro’ dei grandi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur: ‘blindato’ il giovane Palazzi. Il portiere firma un contratto biennale

Leggi anche: Esordio inatteso per il giovane portiere. Palazzi, sedici anni e un sogno. Adesso lo aspetta il Grosseto

Leggi anche: Il pilastro Vaira blindato dalla società. Prolungato il contratto del ds a giugno 2028

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Robur: ‘blindato’ il giovane Palazzi. Il portiere firma un contratto biennale - Contro il San Donato Tavarnelle, in un momento delicato, a neanche ... sport.quotidiano.net