Robur | ‘blindato’ il giovane Palazzi Il portiere firma un contratto biennale
Robur ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Palazzi, il giovane portiere già in prima squadra. Con un contratto biennale, il talento, che ha già esordito contro il San Donato Tavarnelle a meno di sedici anni, rappresenta una risorsa importante per il futuro del club. La scelta di blindare il giocatore testimonia la fiducia nel suo potenziale e nell’importanza di un percorso di crescita all’interno della rosa.
In prima squadra ha già esordito, per la verità. Contro il San Donato Tavarnelle, in un momento delicato, a neanche sedici anni. Le candeline, infatti, le ha spente domenica e, l’indomani, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Un contratto con cui si è legato alla squadra della sua città per due anni. Classe 2009, nato e cresciuto a Siena, Palazzi è parte integrante della rosa della Juniores nazionale guidata da mister Voria, ma, complice l’infortunio di Michielan e il difficile periodo attraversato da Di Vincenzo, si è trovato a bruciare le tappe e finire alla velocità della luce ‘nel giro’ dei grandi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Esordio inatteso per il giovane portiere. Palazzi, sedici anni e un sogno. Adesso lo aspetta il Grosseto
Leggi anche: Il pilastro Vaira blindato dalla società. Prolungato il contratto del ds a giugno 2028
Robur: ‘blindato’ il giovane Palazzi. Il portiere firma un contratto biennale - Contro il San Donato Tavarnelle, in un momento delicato, a neanche ... sport.quotidiano.net
Portiere da record. Giovanni Palazzi in campo a 15 anni. Primato assoluto - Il giovane portiere Giovanni Palazzi (16 anni il prossimo 28 dicembre) è già entrato negli annali della Robur. lanazione.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.