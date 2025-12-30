Roberto Vita e la fidanzata Gloria vincono 101mila euro ad ‘Affari tuoi’ | sfida all’ultimo pacco

Roberto Vita, 35 anni di Tolentino, e la sua fidanzata Gloria, hanno vinto 101.000 euro durante la puntata di “Affari tuoi” andata in onda su Rai 1 il 30 dicembre 2025. La coppia ha partecipato alla sfida finale, dimostrando calma e determinazione nell’affrontare l’ultimo pacco. La vittoria rappresenta un importante traguardo personale e una soddisfazione per gli spettatori del programma.

Tolentino, 30 dicembre 2025 – Il tolentinate Roberto Vita, 35 anni, questa sera è stato protagonista del game show di Rai 1 "Affari tuoi", insieme alla fidanzata Gloria. E ha portato a casa 100mila euro con il pacco numero 9 cambiato all'ultimo (ha iniziato il gioco col numero 15). Oltre a 1000 euro col Gennarino Jackpot, in quanto, aprendo i primi sei pacchi, ha trovato "Gennarino". Chi sono Roberto e Gloria. Una partita avvincente giocata con leggerezza e divertimento, nell'ultima puntata del 2025. Vita lavora da 15 anni come magazziniere alla cooperativa agricola Valle del Chienti di Tolentino; ha studiato all'Agraria di Macerata.

Affari Tuoi, Roberto Vita da Tolentino cambia il pacco e vince 100mila euro: più il bonus Gennarino - Una serata davvero fortunata quella di oggi per Roberto Vita da Tolentino, concorrente ad Affari tuoi, la trasmissione televisiva condotta da Stefano De Martino su Rai Uno.

