Roberto Baggio | La rapina ha cambiato la visione della mia vita Ho cominciato a viaggiare con i miei figli | dovevano capire chi ero

Durante il World Sports Summit, Roberto Baggio ha condiviso come un’esperienza di rapina abbia profondamente modificato la sua prospettiva di vita. Da quel momento, ha deciso di viaggiare con i propri figli per trasmettere loro chi fosse realmente. Intervistato dall’ex compagno Alessandro Del Piero, il campione azzurro ha riflettuto sull’importanza di questa scelta e sul percorso di crescita personale seguito.

Pagina 2 | Sofia Goggia dice tutto, dagli infortuni all'incontro con Baggio: "Roberto mi ha detto..." - La sciatrice azzurra ha raccontato la visita a casa dell'ex calciatore e parlato anche del rapporto con Vonn e Brignone: cos'ha detto ROMA - corrieredellosport.it

Sofia Goggia dice tutto, dagli infortuni all'incontro con Baggio: "Roberto mi ha detto..." - Dal rapporto con Lindsey Vonn e Federica Brignone all'incontro con Roberto Baggio, passando per i tanti infortuni che ha dovuto affrontare in carriera con le Olimpiadi di Milano- corrieredellosport.it

Francesco Totti, Roberto Baggio e musica italiana: qualità #AsRoma x.com

Francesco Totti, Roberto Baggio e musica italiana: qualità #AsRoma - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.