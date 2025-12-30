Roberto Baggio | La rapina ha cambiato la visione della mia vita Ho cominciato a viaggiare con i miei figli | dovevano capire chi ero
Durante il World Sports Summit, Roberto Baggio ha condiviso come un’esperienza di rapina abbia profondamente modificato la sua prospettiva di vita. Da quel momento, ha deciso di viaggiare con i propri figli per trasmettere loro chi fosse realmente. Intervistato dall’ex compagno Alessandro Del Piero, il campione azzurro ha riflettuto sull’importanza di questa scelta e sul percorso di crescita personale seguito.
Al World Sports Summit il campione azzurro è stato intervistato dall'ex compagno Alessandro Del Piero. All'incontro ha partecipato anche la figlia Valentina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
