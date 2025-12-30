Roberto Baggio la figlia Valentina | È stato uno choc nella nostra vita

Roberto Baggio si è recentemente aperto in un’intervista con l’amico e collega Alex Del Piero, condividendo momenti di vita e riflessioni. Tra i temi trattati, la figlia Valentina ha ricordato un episodio difficile, definendolo uno choc per la famiglia. Un’occasione per conoscere meglio il personaggio e il suo percorso, tra ricordi personali e aspetti meno noti della sua carriera e della sua vita privata.

Roberto Baggio è tornato a raccontarsi in un'intervista, rilasciata all'amico e collega Alex Del Piero. Al suo fianco la figlia Valentina, oggi custode della sua immagine oltre che compagna di viaggio, con la quale ha ricordato il dolore e il profondo cambiamento che la loro famiglia ha subito, dopo la rapina del 2024. La rapina in casa Baggio che ha cambiato tutto. L'occasione è stata il World Sports Summit a Dubai, come riporta La Gazzetta dello Sport. Con due leggende sul palco come Roberto Baggio e Alex Del Piero ci si poteva aspettare una conversazione nostalgica sui ricordi in campo, ma il "Divin Codino" si è concentrato su ben altro.

