Roberta Nuzzo consegue il 6° dan di karate Tra le poche in Italia a raggiungere il traguardo

Roberta Nuzzo ha ottenuto il 6° dan di karate, un traguardo raggiunto da poche in Italia. La sua prova si è svolta presso il Palapellicone di Ostia Lido, sede della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FijlKam). Questo risultato testimonia dedizione e competenza nel percorso marziale, consolidando la sua posizione tra i praticanti di livello avanzato nel panorama nazionale.

CASTRIGNANO DE’ GRECI - La scorsa settimana, nella prestigiosa cornice del Palapellicone di Ostia Lido (sede della FijlKam, la Federazione italiana judo lotta karate arti marziali, unica Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Coni) si sono svolti gli esami nazionali per il conseguimento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Roberta Nuzzo consegue il 6° dan di karate. Tra le poche in Italia a raggiungere il traguardo Leggi anche: Karate. Doppio argento per Christian Dan in Romania e Croazia Leggi anche: Kodokan Pistoia. Traguardo 5° Dan per Femia e Vettori

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.