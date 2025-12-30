Robbiano, bilancio nero. Un successo in 13 gare.

Il Robbiano, nella stagione di serie B di basket femminile, ha concluso il girone di andata con una sola vittoria su tredici incontri, quella ottenuta a Varese. La squadra affronta un momento difficile in classifica, evidenziando la necessità di miglioramenti e riflessioni per le prossime sfide. Un bilancio che richiede attenzione e impegno per il proseguo del campionato.

In serie B di basket femminile piange la classifica del Robbiano, che in tutto il girone di andata ha vinto solo a Varese su tredici incontri disputati. "Il calendario non ci ha favorito - spiega l’allenatore della formazione bianconera Luca Borghesi - nelle prime partite, quando eravamo ancora in fase di costruzione e alla ricerca delle dinamiche di squadra, abbiamo dovuto affrontare delle dirette concorrenti alla lotta per la salvezza. Non eravamo ancora pronti per cui sono arrivate solo delle sconfitte nonostante si trattase di partite alla nostra portata. Poi alla nona giornata abbiamo fatto un’impresa andando a vincere a Varese e segnando la bellezza di ottanta punti, una chimera per noi che ne realizziamo di media poco più che cinquanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

