Rita Dalla Chiesa contro Affari Tuoi per la presenza di Gennarino | Non è dignitoso

Rita Dalla Chiesa ha pubblicamente criticato la presenza di Gennarino nel programma Affari tuoi, sottolineando l’importanza della dignità. In una nota, l’ex conduttrice ha evidenziato come alcuni elementi possano compromettere il rispetto e i valori del programma, esprimendo il suo disappunto in modo sobrio e diretto. La questione riguarda il rispetto delle persone e l’immagine complessiva del format televisivo.

In una nota Rita Dalla Chiesa ha espresso la propria disapprovazione per la presenza di Gennarino all'interno di Affari tuoi: "Il punto è la dignità. Costringerli a pregare, fare l'inchino o abbaiare a comando è una pratica chiaramente snaturante per loro". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rita Dalla Chiesa contro Affari Tuoi per la presenza di Gennarino: “Non è dignitoso” Leggi anche: Gennarino, la mascotte di Affari Tuoi: chi è davvero il cagnolino più amato della TV Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino in meditazione: Gennarino porta fortuna La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Rita Dalla Chiesa rivela perché ha lasciato Forum: tutta la verità assurda dopo anni di silenzio. Rita Dalla Chiesa contro la Rai per il cane Gennarino in Affari Tuoi: «Messaggio diseducativo, gli animali non si trattano così» - Il Jack Russel che affianca Stefano De Martino è un cane attore addestrato. msn.com

