Risultati Coppa d’Africa si chiude il Gruppo C! Senza Lookman passa la Nigeria di Osimhen pari e passaggio del turno per la Tunisia punto d’oro per la Tanzania
Ecco i risultati finali del Gruppo C della Coppa d’Africa: la Nigeria, senza Lookman e con Osimhen a secco, conquista la qualificazione. La Tunisia ottiene un pareggio che le permette di passare il turno, mentre la Tanzania ottiene un punto importante. Questi risultati definiscono le sorti delle squadre nel gruppo, con la Nigeria che si conferma tra le favorite.
Si è chiuso a Rabat il Gruppo C di Coppa d'Africa con verdetti chiari. Allo Stade Olympique Annexe del Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Tunisia e Tanzania hanno pareggiato 1-1
