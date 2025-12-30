Ecco i risultati finali del Gruppo C della Coppa d’Africa: la Nigeria, senza Lookman e con Osimhen a secco, conquista la qualificazione. La Tunisia ottiene un pareggio che le permette di passare il turno, mentre la Tanzania ottiene un punto importante. Questi risultati definiscono le sorti delle squadre nel gruppo, con la Nigeria che si conferma tra le favorite.

Risultati Coppa d’Africa, si chiude il Gruppo C! Senza Lookman e con Osimhen a secco, la Nigeria non sbaglia. Pari tra Tunisia e Tanzania Si è chiuso a Rabat il Gruppo C di Coppa d’Africa con verdetti chiari. Allo Stade Olympique Annexe del Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Tunisia e Tanzania hanno pareggiato 1-1: un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Risultati Coppa d'Africa, si chiude il Gruppo C! Senza Lookman, passa la Nigeria di Osimhen, pari e passaggio del turno per la Tunisia, punto d'oro per la Tanzania

