Risorse per l’emergenza casa | Ecco 17 milioni di fondi Fesr

Oltre 17 milioni destinati alla priorità dell’housing sociale nell’ambito della (ri)programmazione di metà periodo del Fesr 2021-2027. Una misura concreta, fa sapere la Regione, per affrontare l’emergenza abitativa e sostenere chi vive in condizioni di difficoltà economica e sociale: giovani coppie, persone sole e famiglie che non riescono ad accedere al mercato immobiliare. "Abbiamo deciso di destinare oltre 17 milioni alla priorità dell’housing, perché il bisogno di una casa è prioritario – dice l’assessore alle politiche comunitarie, Giacomo Bugaro –. La scelta nasce dall’accordo raggiunto oggi (ieri, ndr) in Conferenza Stato-Regioni: le Marche hanno dato l’intesa nell’ambito della riprogrammazione di metà periodo del Fesr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

