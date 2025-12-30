Risolvere le criticità sulla strada di Sparvo

Interventi per risolvere le criticità idrogeologiche sulla strada comunale di Sparvo a Castiglione dei Pepoli sono fondamentali per garantire sicurezza e accessibilità. Dopo i recenti eventi meteorologici estremi, si rende necessario intervenire per ripristinare le condizioni della strada e prevenire future criticità legate a fenomeni naturali. La soluzione mira a migliorare la stabilità del territorio e a tutelare i cittadini che percorrono questa strada.

Risolvere le criticità idrogeologiche sulla strada comunale di Sparvo a Castiglione dei Pepoli, danneggiata a seguito dei recenti eventi meteorologici estremi. A chiederlo, in un’interrogazione, alla Regione è Marta Evangelisti per FdI. "Gli eventi di maltempo estremo che hanno colpito l’Appennino bolognese tra il 2023 e il 2024 avrebbero generato diffuse e gravi situazioni di dissesto idrogeologico, frane superficiali e profonde e smottamenti, su tutto il territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli, aggravando condizioni di fragilità preesistenti. Infatti – spiega la consigliera – il Comune sarebbe ancora interessato da gravi criticità viarie che impattano residenti e attività economiche, come dimostrerebbe l’interruzione prolungata della SP 325 (zona Rasora) a seguito della frana di ottobre 2024". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

