Rischio salmonella a Maccarese | vietato raccogliere mangiare e vendere telline

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Asl Roma 3 ha imposto il divieto di raccogliere, consumare e vendere telline nell'Area 2 di Maccarese a causa della presenza di salmonella riscontrata tramite recenti analisi. Questa misura mira a tutelare la salute pubblica, evitando eventuali rischi di contaminazione alimentare. Si consiglia di rispettare le indicazioni ufficiali e di adottare precauzioni durante le attività legate alla raccolta di molluschi in zona.

La Asl Roma 3 vieta di raccogliere, mangiare e vendere telline raccolte nell'Area 2 di Maccarese. Da alcuni esami è emersa la presenza di salmonella. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

