Rischio salmonella a Maccarese | vietato raccogliere mangiare e vendere telline

La Asl Roma 3 ha imposto il divieto di raccogliere, consumare e vendere telline nell'Area 2 di Maccarese a causa della presenza di salmonella riscontrata tramite recenti analisi. Questa misura mira a tutelare la salute pubblica, evitando eventuali rischi di contaminazione alimentare. Si consiglia di rispettare le indicazioni ufficiali e di adottare precauzioni durante le attività legate alla raccolta di molluschi in zona.

Rischio salmonella, divieto di raccolta e consumo di telline a Maccarese - Per la presenza di Salmonella in campioni di telline prelevati nell'area di Maccarese è stato disposto il divieto temporaneo di raccolta, commercializzazione ed immissione al consumo umano diretto di ... ansa.it

Salmonella, ritirato dal mercato un lotto di uova del marchio Montanari - Il ministero della Salute ha comunicato il ritiro dal mercato il lotto numero 35 di uova “Le coccoline” di marchio “Montanari” per rischio salmonella. ilsole24ore.com

Dal botulino alla salmonella, ma non solo: sono oltre 250 le malattie trasmesse dagli alimenti contaminati da germi patogeni. Cosa c’è da sapere: il cibo più a rischio e come evitare problemi Leggi l'articolo #intossicazionealimentare - facebook.com facebook

