Risanamento il bilancio del presidente Schifani | Al centro ci sono le persone e il diritto di tutti alla casa
Il presidente Schifani evidenzia come il risanamento delle baraccopoli di Messina abbia rappresentato un impegno concreto, con un aumento di immobili, cantieri e aree riqualificate. L’obiettivo è mettere al centro le persone e il diritto di tutti alla casa, attraverso interventi che favoriscono il recupero e la valorizzazione del patrimonio urbano, migliorando la qualità della vita e promuovendo un ambiente più sicuro e accessibile.
Più immobili, più cantieri, più aree libere riqualificate da aprire al pubblico. Quello che sta per concludersi è stato un anno caratterizzato da un’importante accelerazione delle attività di risanamento delle baraccopoli di Messina, permettendo alla Struttura commissariale guidata dal presidente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Bilanci, riflessioni e prospettive nella conferenza stampa di fine anno del Presidente Schifani
Il Presidente Schifani incontra i giornalisti per gli auguri di fine anno - Il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato ieri, nella sala "Maria Mattarella" di Palazzo d'Orleans a Palermo, i giornalisti ... 98zero.com
Schifani: “Se mi ricandido? Io penso a governare, dati economici parlano chiaro” - Nel corso dello scambio di auguri con i giornalisti a Palazzo d’Orleans, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha affrontato due temi ... sicilianews24.it
Schifani: "La Sicilia continua a crescere" - Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha incontrato oggi nella sala 'Maria Mattarella' di Palazzo d'Orleans, i giornalisti delle principali testate siciliane, di quotidiani, television ... adnkronos.com
