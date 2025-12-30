Ripristinato il Postamat di Tuturano | Vigileremo affinché il disservizio non si ripeta
È stato ripristinato il servizio del Postamat di Tuturano, dopo alcuni giorni di interruzione che avevano causato disagi ai cittadini, soprattutto alle persone più vulnerabili. L’amministrazione ha assicurato che vigilerà affinché simili disservizi non si ripetano, garantendo continuità e affidabilità nel servizio. La riparazione rappresenta una soluzione importante per la comunità locale, che potrà tornare a usufruire normalmente delle operazioni di prelievo.
BRINDISI. Nella tarda mattinata di oggi è stato ripristinato il servizio di prelievo dei contanti presso lo sportello Postamat di Tuturano, da giorni non funzionante, causando disagi ai cittadini e in particolare alle fasce più fragili della popolazione.“Il risultato è stato possibile - fa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
