riprese le ricerche del relitto del volo mh370 di malaysia airlines

Le operazioni di ricerca del relitto del volo MH370 di Malaysia Airlines sono state riprese ufficialmente. Il velivolo, scomparso l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo, rappresenta ancora oggi un mistero irrisolto. Le nuove iniziative mirano a individuare tracce del velivolo e approfondire le circostanze della sua scomparsa, mantenendo vivo l’interesse e l’impegno nella risoluzione di questo caso.

Sono ufficialmente ricominciate le ricerche del relitto del volo MH370 di Malaysia Airlines, sparito nel nulla con 239 persone a bordo l'8 marzo del 2014. L'aereo era partito dalla capitale malaysiana Kuala Lumpur, diretto a Pechino; era scomparso dai radar mentre sorvolava il mar Cinese Meridionale. Il nuovo ciclo di ricerche si estenderà per cinquantacinque giorni; a condurlo sarà l'azienda di esplorazione marina statunitense Ocean Infinity, che aveva già gestito l'ultimo, risalente allo scorso febbraio, sia quello del 2018. Gli esperti si concentreranno nelle acque più profonde di una determinata area dell' Oceano Indiano meridionale.

Sono ricominciate le ricerche del relitto del volo MH370 - Martedì è cominciato un nuovo ciclo di ricerche del relitto del volo MH370 di Malaysia Airlines, che scomparve con 239 persone a bordo nel marzo del 2014. ilpost.it

Volo MH370: è countdown per la ripresa delle ricerche - A 12 anni dalla scomparsa del volo della Malaysia Airlines, Ocean Infinity (società specializzata in robotica marina) riprende le ricerche con un contratto «no find no fee» - cdt.ch

