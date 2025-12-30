Rione Ferrovia cattivo odore dai tombini | esclusa fuga di gas indagini in corso

Nella serata di ieri, residenti di viale Principe di Napoli nel Rione Ferrovia di Benevento hanno segnalato un persistente cattivo odore proveniente dai tombini. Le autorità hanno escluso una fuga di gas e sono attualmente in corso le indagini per individuare la causa di questa situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella serata di ieri molti residenti di viale Principe di Napoli, al Rione Ferrovia di Benevento, hanno avvertito un forte e persistente cattivo odore sprigionarsi dai tombini. Temendo una fuga di gas, come accaduto poche ore prima in contrada Acquafredda, è scattata la richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco. I caschi rossi del Comando provinciale hanno subito avviato controlli e verifiche, ma l’esito dei rilievi ha escluso questa ipotesi. La causa dell’effluvio, invece, pare sia da collegare al possibile rilascio nelle fogne di una sostanza tossica in quantità rilevante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

