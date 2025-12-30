Rintraccia l' ex compagno per un incontro chiarificatore ma ha il divieto di avvicinamento

Se desideri rintracciare il tuo ex compagno per un confronto chiarificatore, è importante rispettare le misure di sicurezza e le normative vigenti. Recentemente, un uomo di 31 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cadoneghe per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Ricorda che ogni azione deve essere conforme alla legge e alle disposizioni giudiziarie, per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

I carabinieri della stazione di Cadoneghe hanno denunciato un 31enne residente nel vicentino, ritenuto responsabile della violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I fatti si sono verificati nella tarda serata di domenica 28 dicembre presso un locale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Picchiata nella casa dove fu sbranata Patricia, divieto di avvicinamento per il compagno Leggi anche: Picchiata nella casa dove fu sbranata Patricia, divieto di avvicinamento per il compagno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rintraccia l'ex compagno per un incontro chiarificatore, ma ha il divieto di avvicinamento - Il 28 dicembre i carabinieri all'esterno di un locale di Limena hanno denunciato un uomo di 31 anni residente in provincia di Vicenza il quale, nonostante le restrizioni, ha raggiunto un 46enne per un ... padovaoggi.it

