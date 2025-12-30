Rimpasto di deleghe in giunta per la sindaca di Siena Nicoletta Fabio

Oggi, 30 dicembre, il Comune di Siena ha effettuato un rimpasto di deleghe in giunta in seguito all’ingresso di Enrico Tucci nel consiglio regionale. La modifica delle deleghe mira a garantire una più efficace gestione delle attività comunali, mantenendo un'organizzazione stabile e funzionale. La sindaca Nicoletta Fabio ha riassegnato le responsabilità tra i membri dell’amministrazione per ottimizzare le risorse e le funzioni del Comune.

SIENA – Rimpasto di deleghe oggi (30 dicembre) al Comune di Siena dopo l'ingesso di Enrico Tucci in consiglio regionale. La sindaca Nicoletta Fabio nel corso della giunta comunale di questa mattina ha proceduto ad una prima riassegnazione di deleghe, alcune con carattere temporaneo. In particolare si terrà la delega al personale, alla sicurezza e alla polizia locale, al vice sindaco Michele Capitani sono state assegnate, in aggiunta alle precedenti, quella alle partecipate e alla mobilità e trasporti. "Si tratta di una prima assegnazione di deleghe – afferma il sindaco Nicoletta Fabio – l'inizio di un percorso che durerà alcune settimane e si completerà nei prossimi mesi.

