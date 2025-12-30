Rimini verso il Capodanno | piazza Malatesta da tutto esaurito per Bennato ora c' è Francesca Michielin

Rimini si prepara al Capodanno con un programma ricco di eventi. Dopo il successo dell’anteprima con Edoardo Bennato, che ha attratto numerosi spettatori, ora l’attenzione è rivolta a Francesca Michielin. Piazza Malatesta continua a essere protagonista delle iniziative, offrendo un’occasione per vivere momenti di musica e socialità in vista della fine dell’anno.

È partita nel migliore dei modi l'anteprima del Capodanno più lungo di Rimini. Lunedì sera (29 dicembre) piazza Malatesta si è riempita di pubblico per accogliere Edoardo Bennato e il suo live "Sono solo canzonette". Una piazza gremita che ha cantato e ballato insieme al cantautore napoletano.

Rimini. Capodanno, tutti gli eventi… na delle dieci piazze più gettonate d’Italia per trascorrere le feste di fine anno… 500 alberghi aperti - Manca una settimana al Capodanno più lungo del mondo e Rimini è pronta con un programma lungo oltre 50 ore, punteggiato da due concerti a ingresso gratuito, quello di Edoardo Bennato il 29 dicembre e ... lapiazzarimini.it

Rimini. Capodanno sicuro: le regole e i divieti - Il countdown verso il nuovo anno è ormai agli sgoccioli e, come da tradizione, anche quest’anno il Comune di Rimini ha messo in campo una serie di ... corriereromagna.it

Rimini, Lions Host: festa degli auguri tra solidarietà e nuovi ingressi verso il 70esimo - facebook.com facebook

La Vicesindaca Chiara Bellini rinnova l'impegno verso i nidi gratuiti #Rimini #Attualita x.com

