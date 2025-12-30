Riforme consenso e politica estera L’agenda che porterà l’Italia al 2027 secondo Campi
Dopo le discussioni sulla manovra, Alessandro Campi invita a riflettere sulle priorità dell’Italia verso il 2027. In un contesto di riforme, consenso e politica estera, l’analisi si concentra sugli obiettivi strategici e sulle sfide che il paese dovrà affrontare, offrendo una prospettiva chiara e sobria sulle future coordinate della politica italiana.
Archiviata la Manovra tra tensioni e polemiche rituali, per Alessandro Campi, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche e direttore della “Rivista di politica”, è tempo di guardare oltre il rumore di fondo. La legge di bilancio, letta nei suoi vincoli reali, segna una scelta di stabilità più che un’operazione ideologica. Ma il nodo vero è il 2026: un anno decisivo per la tenuta della maggioranza, il cantiere delle riforme e l’allargamento del consenso. Sullo sfondo, il ruolo dell’Italia in un’Europa chiamata a ripensare sicurezza, difesa e autonomia strategica. Un passaggio in cui conteranno meno gli slogan e più la capacità di visione. 🔗 Leggi su Formiche.net
