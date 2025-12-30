Riesumata la salma del 29enne morto mentre giocava a calcio | ipotesi omicidio colposo

La salma di Matteo Legler, il 29enne deceduto il 3 dicembre durante una partita di calcio a Porto Ercole, è stata riscostituita. La procura ipotizza un caso di omicidio colposo, aprendo un’indagine più approfondita sulla causa del decesso. La riesumazione rappresenta un passo importante per chiarire le circostanze di questa tragica perdita.

GROSSETO — La tragica e improvvisa scomparsa di Matteo Legler, il ventinovenne di Porto Ercole stroncato da un malore fatale lo scorso 3 dicembre durante una partita di calcio a 8, entra in una nuova e determinante fase giudiziaria. La procura di Grosseto ha infatti iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, il presidente della società sportiva amatoriale nelle cui fila militava il giovane. Un atto dovuto per consentire lo svolgimento di accertamenti irripetibili, a partire dall’esumazione della salma avvenuta questa mattina (30 dicembre) nel cimitero di Porto Ercole. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

