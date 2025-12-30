Riconoscimento del Somaliland scontro all’ONU | gli Usa difendono Israele

Il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele ha suscitato un acceso dibattito al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocato in via d’emergenza. Gli Stati Uniti hanno espresso il loro sostegno a Israele, mentre la questione ha evidenziato le tensioni diplomatiche internazionali. Questo evento evidenzia come le decisioni unilaterali possano influenzare il panorama geopolitico globale.

Il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele ha acceso un duro confronto diplomatico al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocato lunedì in sessione di emergenza. A difendere la scelta israeliana è stata la vice ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU, Tammy Bruce, che ha accusato l'organismo internazionale di incoerenza e di applicare criteri selettivi nel giudicare le decisioni sovrane degli Stati. « Israele ha lo stesso diritto di intrattenere relazioni diplomatiche di qualsiasi altro Stato sovrano», ha affermato Bruce, secondo quanto riportato dall'AFP, respingendo le critiche rivolte a Gerusalemme per l'annuncio del riconoscimento ufficiale della Repubblica del Somaliland c ome Stato indipendente.

