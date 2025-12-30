Riceve l' acconto per l' installazione di un climatizzatore poi sparisce con i soldi | denunciato

Un pensionato di 66 anni di Riva del Po ha denunciato dopo aver versato un acconto a una ditta per l’installazione di climatizzatori, che successivamente è scomparsa con i soldi. La vicenda si inserisce nel contesto di richieste di intervento rapido per il comfort estivo, evidenziando l’importanza di verificare l’affidabilità delle aziende prima di effettuare pagamenti.

Negli scorsi mesi estivi, un pensionato 66enne residente nel territorio del comune di Riva del Po aveva cercando su internet una ditta specializzata che potesse provvedere nel più breve tempo possibile a montare a casa sua dei climatizzatori per combattere il caldo torrido della pianura ferrarese. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

