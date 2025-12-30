Ricette per medici e pazienti | 2 giorni dedicati alla prevenzione reumatologica

La terza edizione di “Ricette per Medici e Pazienti” si svolge in Campania, dedicata a promuovere la prevenzione delle patologie reumatiche. In due giorni, professionisti e cittadini avranno l’opportunità di approfondire temi di diagnosi precoce e formazione sanitaria, rafforzando l’importanza di un approccio tempestivo e informato nella gestione delle malattie reumatologiche. Un’occasione per sensibilizzare sul ruolo della prevenzione nel mantenimento della salute articolare.

La prevenzione torna protagonista sul territorio campano con la terza edizione di "Ricette per Medici e Pazienti" (RMP), l'iniziativa dedicata alla diagnosi precoce delle patologie reumatiche e alla formazione sanitaria. L'evento si svolgerà nei giorni 23 e 24 gennaio 2026 tra Aversa e Trentola.

