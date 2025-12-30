Riccardo scomparso al Furlo la madre ad Acquaroli | Le chiedo di ascoltare il mio dolore | mi aiuti

Riccardo Branchini, 19 anni di Acqualagna, scomparve nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024 presso la diga del Furlo. La madre, con un appello rivolto alle autorità, chiede attenzione e ascolto per il dolore derivante dalla perdita del proprio figlio. Questa vicenda desta preoccupazione e richiama l’attenzione sulla necessità di approfondire le circostanze di questa scomparsa.

Acqualagna (Pesaro Urbino), 30 dicembre 2025 – Riccardo Branchini, 19enne di Acqualagna, scomparve la notte tra il 12 e il 13 ottobre del 2024 alla diga del Furlo. Nella sua auto, posteggiata davanti all'ingresso della centrale idroelettrica, vennero ritrovati effetti personali e vestiti. Dopo la scomparsa, seguirono due settimane di ricerche con un dispiegamento imponente di uomini e mezzi. Successivamente, vennero eseguite ricerche anche sul fondale dell'invaso, con l'impiego di droni subacquei dotati di sonar e telecamere. Tuttavia, non venne ritrovata alcuna traccia, sebbene le telecamere non riuscirono a scandagliare le viscere più profonde della diga, dove insiste un imponente strato fangoso, oltre ad alcune cavità ai lati.

