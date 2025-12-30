Riapertura Domitiana Manzoni | Non ci sono ritardi

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, informa che la riapertura della strada Domitiana avverrà senza ritardi, dopo i lavori necessari e ormai inderogabili. La comunicazione rassicura cittadini e operatori sulla conclusione tempestiva degli interventi, garantendo il ripristino della viabilità in modo efficiente e sicuro. L’amministrazione comunale continua a monitorare l’andamento dei lavori per assicurare una soluzione duratura e compatibile con le esigenze del territorio.

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni fa il punto sulla riapertura della Domitiana dopo lavori impossibili da procrastinare.“A precisazione di quanto accaduto, si rappresenta che nel giorno di Natale, il 25 dicembre lungo la via Domitiana, è stato avviato un intervento urgente a seguito della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Riapertura Domitiana, Manzoni: "Non ci sono ritardi" Leggi anche: Pozzuoli, riapre Via Domitiana, Manzoni: “Paghiamo anni di superficialità” Leggi anche: Domitiana, insegnante di Aversa muore nello schianto: ci sono anche feriti di Giugliano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. POZZUOLI/ Voragine ad Arco Felice, rischio slittamento a lunedì. Manzoni: “Manca il calcestruzzo, aspettiamo che riapra la ditta”. Riapertura Domitiana, Manzoni: "Non ci sono ritardi" - Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni fa il punto sulla riapertura della Domitiana dopo lavori impossibili da procrastinare. napolitoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.