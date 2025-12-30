Riapertura cave Apuane Libere chiama in causa Soprintendenza e Parco | Procedure troppo veloci

Apuane Libere esprime preoccupazione sulle recenti modalità di riapertura delle cave nelle Alpi Apuane, chiedendo un’attenzione maggiore alle procedure e alla tutela ambientale. L’organizzazione sollecita coinvolgimento della Soprintendenza e del Parco per garantire un equilibrio tra sviluppo e conservazione del territorio, evidenziando la necessità di processi più trasparenti e condivisi. La questione rimane centrale nel dibattito sulla gestione sostenibile delle risorse naturali della regione.

VAGLI DI SOTTO – Un commiato al vetriolo. L’uscita di scena del direttore del parco regionale delle Alpi Apuane, Riccardo Gaddi, è accompagnata da una durissima polemica sollevata dall’organizzazione di volontariato Apuane Libere. Al centro della contestazione c’è l’autorizzazione a riaprire siti estrattivi fermi da decenni. L’associazione ecologista punta il dito contro la Pronuncia di compatibilità ambientale firmata il 19 dicembre scorso. L’atto dà il via libera alla riattivazione delle cave Suspiglionica e Prunelli Piastrina, nel comune di Vagli di Sotto. Si tratta di ferite nella montagna che si erano ormai rimarginate: erano inattive e rinaturalizzate da cinquant’anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Mercato ortofrutticolo, riapertura dopo 6 anni. "Dirigente ha ultimato tutte le procedure" Leggi anche: Parco delle Apuane. Visitatori in crescita:: "Un milione di presenze" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il Comune a trazione leghista riapre 7 cave di marmo. Rabbia degli ambientalisti: “Invitiamo i turisti nella natura? Pare di essere nel cantiere Tav” - Il Comune guidato dalla giunta leghista autorizza 3,3 milioni di metri cubi di nuova escavazione in zone rinaturalizzate del Parco ... ilfattoquotidiano.it

Salviamo le Apuane, la petizione online raccoglie 48mila firme per fermare la riapertura delle cave - Decine di migliaia di firme per «salvare le Alpi Apuane dalla voracità estrattiva». corrierefiorentino.corriere.it

Cave, no a modifiche al Piano integrato. Raccolte quasi cinquantamila firme - Sono quelle raccolte dall’associazione ‘Apuane Libere’, presieduta da Gianluca Briccolani (nella foto), nell’ambito della raccolta firme ... lanazione.it

Deturpamento del territorio: cave abusive nel Trapanese, scattano denunce e sequestro. Servizi mirati dei Carabinieri in provincia di Trapani: contestati reati di deturpamento ambientale e apertura abusiva di cave, con quattro persone denunciate e un’area so - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.