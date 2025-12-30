Reti divelte e teli tagliati vandali al campo sportivo | Episodi ripetuti Informati i carabinieri
Ripetuti atti di vandalismo al campo sportivo, con reti divelte e teli danneggiati, hanno causato danni alle strutture. Ignoti sono entrati nell’area, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sull’integrità del luogo. È stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine, che stanno indagando sugli episodi per garantire il ripristino della normalità e la tutela degli impianti sportivi.
Vandali al campo sportivo. Alcuni ignoti sono, infatti, entrati all’interno dell’area dedicata al calcio, non si sa se per giocare una partita ‘abusiva’ o per provare a rubare qualcosa. L’amara scoperta è stata fatta nella giornata di domenica. Evidenti i segni dell’effrazione: si possono. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
