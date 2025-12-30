Restaurata la lapide di don Camelli

Recentemente, all’interno della chiesa di Santo Stefano, è stata riposizionata una lapide restaurata, datata 1860, dedicata a don Carlo Camelli, parroco di Serravalle nel XIX secolo. L’intervento ha contribuito a preservare un importante elemento storico e religioso, testimonianza della memoria locale e del passato della comunità. La riposizione della lapide rappresenta un gesto di rispetto e valorizzazione del patrimonio storico della zona.

Nei giorni scorsi, dopo esser stata restaurata, è stata riposizionata all’interno della chiesa di Santo Stefano una lapide risalente al 1860 e dedicata a don Carlo Camelli, parroco di Serravalle nel XIX secolo. Lo ha reso noto l’ex consigliere comunale Roberto Daghini, al termine di una breve cerimonia alla quale ha preso parte anche il sindaco Piero Lunardi. L’amministrazione comunale ha contribuito al restauro. Nato a Pistoia il 17 settembre 1802 da Iacopo e Tommasa Benichi, don Camelli divenne parroco nell’agosto del 1847. Maestro di scuola e sacerdote attivissimo, durante il suo mandato promosse numerose iniziative religiose e civili: tra gli eventi più significativi si ricordano la visita pastorale del vescovo Leone Niccolai nel 1851 e le funzioni solenni organizzate nei periodi più drammatici dell’epidemia di colera che colpì duramente il territorio di Serravalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Restaurata la lapide di don Camelli Leggi anche: Vandalizzata la lapide in memoria di Marco Verdigi Leggi anche: Per decenni dietro a un quadro: spunta la lapide di Simone Tasso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Restaurata la lapide di don Camelli. Scoperta e restaurata lapide di don Lozer - Una lapide abbandonata scoperta nel cimitero, lasciata alle intemperie e nella più totale incuria per molti anni, ritorna all'antico splendore. ilgazzettino.it 5 Minuti Creativi Famiglia. . Magia del Memoriale: Lapide Fai-da-Te a Basso Costo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.